Polizei ermittelt Niederländer Joost Klein von ESC ausgeschlossen

Der 26-jährige Klein galt mit seinem Song „Europapa“ - einem Tribut an seinen verstorbenen Vater - als einer der Favoriten. Nun teilte die EBU mit: „Die schwedische Polizei hat die Anzeige eines weiblichen Mitglieds des Produktionsteams nach einem Zwischenfall nach seinem Auftritt im Halbfinale am Donnerstagabend untersucht. Während der Ermittlungen wäre es für ihn nicht angebracht, weiter am Wettbewerb teilzunehmen.“ Das große Finale des 68. Eurovision Song Contest finde daher nur mit 25 Teilnehmern mit. Deutschland ist mit dem Künstler Isaak und dem Lied „Always On The Run“ dabei.