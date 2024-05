ESC-Finale in Malmö Nemo aus der Schweiz gewinnt den Song Contest

Auf seine Stimmgewalt konnte sich auch Isaak verlassen, der mit „Always On The Run“ vor der Kulisse eines brennenden Hauses alles gab – und mit einem zwölften Platz belohnt wurde. Er sei sehr zufrieden, aber auch sehr müde, sagte der 28-Jährige aus Espelkamp in NRW nach der Show. Schon mit dem ersten Voting aus der Ukraine sammelte Isaak doppelt so viele Jurypunkte wie Lord of The Lost, der letztplatzierte deutsche Beitrag im vergangenen Jahr. Für den jungen Musiker ein großer Erfolg.