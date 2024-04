Ist das noch Feminismus? Spanischer ESC-Song über „Schlampen“ sorgt für Wirbel

Am 8. März nahmen viele Frauengruppen in Madrid bei Demos zum Internationalen Weltfrauentag Bezug auf den polarisierenden ESC-Beitrag. Viele Plakate trugen die Aufschrift „Bevor er sie tötete, nannte er sie Schlampe“. Auf anderen Bannern stand „Weder Schlampe noch unterwürfig“. Frauenrechtlerin Bravo betont: „Wir können Zigtausenden Mädchen in Spanien und Europa beim ESC-Finale doch nicht ernsthaft vermitteln, dass sie sich selbst stolz als Schlampe bezeichnen sollen.“ Binnen weniger Stunden sammelte ihr Verband mehr als 1500 Protestunterschriften, die man der Rundfunkanstalt RTVE mit der Bitte vorlegte, den „Schlampen“-Song aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Der Bitte wurde nicht entsprochen. In der Folge trat die Gleichstellungsbeauftragte des öffentlichen Rundfunks, Montserrat Boix, aus Protest zurück.