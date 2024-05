Der Urban-Erbe Thorsten Schorn ist die neue deutsche ESC-Stimme

Von Haus aus ist Schorn Radiomoderator. Geboren in Köln, Ausbildung bei „Radio Neandertal“ in Mettmann, was für Unkundige wie eine Erfindung aus einem Hape-Kerkeling-Film klingen kann, tatsächlich aber ein sehr seriöser Sender in einer seriösen Stadt ist. Genau die Kombination, die zu Schorn passt. Beim Fernsehen war er früh als Warm-Upper beschäftigt - das sind die Leute, die ein Studio-Publikum auf Betriebstemperatur bringen, bevor die eigentliche Show losgeht. Eine notwendige Aufgabe für das Gelingen einer Sendung - aber nur möglich mit einem Schuss Lockerheit. Frank Elstner legte ihm dabei einst die Hand auf die Schulter und sagte: „Sie machen das ganz fabelhaft.“