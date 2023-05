Nach erneutem Flop Wer fährt für Deutschland zum ESC 2024? Das sind die Favoriten der RP-Leser

Nach dem letzten Platz für die Rockband Lord of the Lost schrieb Guildo Horn, der Grand-Prix-Teilnehmer von 1998, bei Facebook: „Mein Tipp: Einfach mal pausieren und das gesparte Geld (Deutschland ist ja einer der großen Geldgeber des ESC) vernünftig investieren.“ Auch Entertainer Thomas Gottschalk beteiligte sich an der Debatte und schrieb bei Instagram: „Bei aller Liebe, aber wir werden vom Rest Europas doch inzwischen verarscht, was die Bewertung beim ESC betrifft. Die mögen uns einfach nicht.“