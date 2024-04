Niederländer Joost Klein Warum der „Europapa“ Favorit auf den ESC-Titel in Malmö ist

So einprägsam der Name „Europapa“, so sehr setzt sich auch der dreiminütige Song in den Gehörgängen fest: es handelt sich um eine überaus eingängige Mischung aus Happy Hardcore, Eurotrash-Kirmesbeats und landestypischen Gabber-Sequenzen, jenem brettharten niederländischen Techno der 1990er mit dem dazugehörigen charakteristischen Tanzstil. Dazu brettern Joost und seine Kumpels auf Seniorenmobilen durch die Polder-Landschaft, und er radebrecht auf spanisch, deutsch, französisch oder italienisch davon, dass er in all diese Länder reisen will, denn das Lied ist nicht zuletzt eine Hommage an das grenzenlose Europa.