„Offizielle Bewerbung“ Jan Böhmermann will deutschen ESC-Vorentscheid produzieren

Ob Böhmermanns Wunsch Realität werden wird, sei dahingestellt. Kurz nach dem schlechten Abschneiden von Deutschland beim ESC 2023 am 9. Mai 2023 mit der Band Lord Of The Lost, die mit dem Lied „Blood & Glitter“ den 26. und damit letzten Platz erreichten, ließ die ARD durch eine Sprecherin des zuständigen Norddeutschen Rundfunks mitteilen: „Wir sind in jedem Jahr mit großer Freude dabei. Und das bleibt auch so. Deutschland ist ein so vielfältiger, spannender und auch innovativer Musikmarkt, es gibt deshalb überhaupt keinen Grund, nicht wieder anzutreten.“ Der NDR betonte damals, auch 2024 werde das Finale – diesmal live aus Schweden – im Ersten übertragen.