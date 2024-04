Strenge Sicherheitsvorkehrungen Israel befürchtet Antisemitismus-„Hurrikan“ beim ESC

Israel wird beim ESC 2024 durch die Sängerin Eden Golan (20) vertreten, die die meiste Zeit ihres Lebens in Moskau verbracht hat. Die israelische Song-Delegation, zu der auch Tänzer, Musiker und Stylisten gehören, sei vom israelischen Sicherheitsdienst Shin Beth angewiesen worden, ihre Hotelzimmer in Malmö nur zu ihren Auftritten zu verlassen, schrieb die Online-Zeitung „Times of Israel“.