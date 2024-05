Nach dem ersten Halbfinale Diese Länder stehen im Finale des ESC 2024

Das erste Halbfinale des ESC 2024 in Malmö ging am Dienstag, 7. Mai 2024, über die Bühne. Damit haben sich die ersten zehn Teilnehmer für das Finale am Samstag (11. Mai 2024) qualifiziert. Hinzu kommen die fünf größten Geldgeberländer und das Gastgeberland.

Im Bild: Silia Kapsis aus Zypern mit ihrem Song „Liar“.