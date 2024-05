Eurovision Song Contest in Malmö Das sind unsere fünf Favoriten - vor den Halbfinals

Mein persönlicher Favorit in diesem Jahr ist Litauen. Buchmacher sehen Silvester Belt mit der in Landessprache gehaltenen Nummer „Luktelk“ bisher zwar nur auf Platz 16, aber auch die Wettquoten sind nicht unfehlbar – so rede ich es mir zumindest ein. „Luktelk“, was soviel heißt wie „Warte“, ist eine minimalistische, dunkle Elektro-Pop-Nummer. Belt bringt den Song selbstbewusst und authentisch rüber, wenn er von einem One-Night-Stand singt, der nicht vorüber gehen soll. Das Lied macht Spaß, gerade, wenn er im letzten Drittel noch einmal ausholt. Das Publikum fällt in Ektase, das Lied macht einfach nur Spaß. „Luktelk“ ist mit Sicherheit einer der modernsten Beiträge in diesem Jahr, außerdem zeigt er bestens, wo Litauen aktuell musikalisch steht. Das Land im Baltikum hat sich in den letzten zehn Jahren besonders mit einer Art dunkler Elektronic-Musik einen Namen gemacht, zudem liefert Litauen beim ESC seit einigen Jahren immer wieder Qualität. Die besten litauischen Beiträge waren in Landessprache, dafür sollten sie sich nun endlich belohnen. Ein Platz in der Top Zehn muss drin sein.