Internationaler Musikwettbewerb im Mai Vom Ohrwurm bis zur musikalischen Explosion – alle neun ESC-Kandidaten und ihre Songs

Für den ESC-Vorentscheid „Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024“, der am 16. Februar in Berlin stattfindet und ab 22.05 Uhr von mehreren Fernsehsendern übertragen wird, entscheidet sich, wer Deutschland im schwedischen Malmö beim 68. Eurovision Song Contest vertritt. Acht Acts haben sich bereits qualifiziert, ein neunter steht seit dem 8. Februar fest. Der 28-jährige Floryan hat sich gegen 15 Kandidatinnen und Kandidaten bei der fünf Folgen umfassenden Docutainment-Serie „Ich will zum ESC!“ durchgesetzt. Bei dem Wettbewerb mussten die Teilnehmer jeweils um einen Platz im Team von Conchita Wurst oder Rea Garvey kämpfen, die die Talente dann coachten und mit ihnen den Finalsong schrieben. Mit seiner gefühlvollen Balade „Scars“ will Floryan nun auch noch gegen Ryk, Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine und Marie Reim siegen. Doch das liegt in der Hand der Zuschauer, die per Telefon- und Onlinevoting die Möglichkeit haben, den Sieger küren