Auftritt beim ESC 2024 So holte Isaak Platz 12 für Deutschland

Malmö · Isaak hat am Samstagabend mit seinem Lied „Always on the Run“ die ESC-Bühne für Deutschland gerockt. Nicht nur Thorsten Schorn war beeindruckt. Ein Wort aus dem Songtext fehlte – absichtlich.

12.05.2024 , 12:44 Uhr

Zum ersten Mal seit Jahren steht Deutschland nach dem ESC-Finale wieder auf der linken Seite der Punktwertung: Isaak erreichte Platz 12 und damit das beste deutsche Ergebnis seit dem vierten Platz von Michael Schulte im Jahr 2018. In den vergangenen beiden Jahren war Deutschland jeweils Letzter geworden. Besonders bei der Jury-Wertung der Teilnehmerländer konnte Isaak punkten. Ohne Patzer schmetterte der Sänger aus Ostwestfalen die Powerballade „Always On The Run" an Startposition 3 im Finale des Eurovision Song Contest. Weil die ESC-Regeln keine Kraftausdrücke zulassen, ließ Isaak das Wort „shit" aus. Am Anfang wärmte er sich an einer brennenden Tonne. Auch sonst gab es viel Feuer-Effekte, eine beim ESC beliebte ausgefeilte Choreografie fehlte aber. Nach diesem Auftritt mit vielen Flammen habe Deutschland eine schlechte CO2-Bilanz und müsse am Folgetag einen autofreien Sonntag vollziehen, scherzte ARD-Kommentator Thorsten Schorn bei der Liveübertragung aus Malmö. Isaak hatte sich für das Finale extra die Haare schwarz gefärbt. Für die Bühnenshow mit viel Feuer hätten er und das Team die dunklen Haare ästhetischer gefunden. Er denke aber, dass ihm sein Glücksbringer noch mehr geholfen habe, sagte der Musiker nach dem Finale - Isaak hatte die Socken seines kleinen Sohns während des Auftritts im Schuh. Der Sohn des Ostwestfalen hatte angekündigt zu weinen, wenn der Vater nicht gewinnt. Da Louis allerdings während der Übertragung frühzeitig eingeschlafen war, hat er vom Sieg von Nemo aus der Schweiz anstelle des Vaters nichts mitbekommen. Für Nemo fand Isaak nach der Show viel Lob. Nemos Siegerlied sei ein „voll krasser Song", sagte der 29-jährige Ostwestfale in der Nacht zu Sonntag vor Journalisten im schwedischen Malmö. Beim ESC-Finale in Malmö singt Isaak „Always On The Run" vor einer brennenden Tonne. Foto: AP/Martin Meissner Mit seinem eigenen Auftritt war Isaak nach eigener Aussage „sehr zufrieden". Es habe sich für ihn auf der Bühne „sehr sehr gut" angefühlt. „Ich war voll bei mir. Ich habe so abgeliefert, wie ich mir das erwartet habe." Nach den Tagen in Malmö sei er jetzt allerdings „richtig kaputt", er wolle sich die kommenden Tage nur ausruhen. Danach werde er aber noch feiern. „Wir werden das auf jeden Fall feiern."

(peng/dpa/AFP)