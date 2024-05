Zwei Wochen bis zum Finale So werden Deutschlands Chancen beim ESC 2024 eingeschätzt

Beim deutschen Vorentscheid hat sich Isaak Guderian, kurz Isaak, aus Espelkamp in Ostwestfalen durchgesetzt. Der 28-Jährige tritt mit dem Song „Always On The Run“ an. Erfahrungen auf der großen Bühne gesammelt hat Isaak bereits 2011 bei der Castingshow „X Faktor“, außerdem gewann er 2021 den Internetwettbewerb „Show Your Talent“. Isaak arbeitet als Musiker, tritt bei Festen und Veranstaltungen auf, die Teilnahme beim ESC ist für ihn der bisherige Höhepunkt seiner Karriere, egal, welchen Platz er belegt, wie er selbst sagt. Zumal er auch bei einem schlechten Abschneiden weiter seinen Lebensunterhalt als Musiker verdienen will. Einen Plan B gebe es für ihn nicht, sagt er.