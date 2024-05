ESC-Favorit Baby Lasagna im Porträt Auf der Suche nach einem besseren Leben

Der Song, dem die Buchmacher aktuell die besten Siegchancen in Malmö ausrechnen, beschreibt das Leben vieler junger Kroaten. „Ay, I'm a big boy now I'm ready to leave, ciao, mamma, ciao“, singt Baby Lasagna in den ersten Zeilen. Der Titel erzählt vom Zwiespalt zwischen Heimatliebe und dem Traum, im Ausland ein besseres Leben zu finden. Ein ernstes Thema, das man dem ehemaligen Gitarristen der Band Manntra auf den ersten Blick gar nicht zutraut. Marko Purišić, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, stammt aus der Kleinstadt Umag. Mit seiner Band hatte er bereits 2019 am kroatischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv teilgenommen. Der Einzug ins Halbfinale sollte ihm erst fünf Jahre später gelingen.