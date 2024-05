„Besser als Ed Sheeran“ Das ist der deutsche ESC-Teilnehmer Isaak

Isaak Guderian kam am 31. Januar 1995 zur Welt, er wuchs im kleinen ostwestfälischen Costedt auf und lebt heute etwa 30 Kilometer von dort entfernt mit seiner Frau Loreen in Espelkamp. Er sei in eine musikalische Familie geboren worden, sagte Isaak einmal seiner Lokalzeitung, dem „Mindener Tageblatt“. Mit sechs Jahren fing er selbst an, Schlagzeug zu lernen. Gesungen habe er schon immer. Mit zwölf Jahren kam in einem Urlaub aus Langeweile als Instrument die Gitarre dazu.