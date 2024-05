Eurovision Song Contest 2024 EU-Flagge beim ESC ausgeschlossen – Brüssel verärgert

Malmö/Brüssel · Der ESC will nicht politisch sein, war es in diesem Jahr aber: In Malmö gab es Israel-kritische Demos und ein Verbot von bestimmten Flaggen. Dazu ist nun eine Debatte der EU und den Veranstaltern entbrannt.

15.05.2024 , 11:08 Uhr

27 Bilder Alle ESC-Platzierungen 2024 27 Bilder Foto: AP/Martin Meissner

(mba/dpa)