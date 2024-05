Nach erstem Halbfinale Diese Länder stehen im ESC-Finale

Düsseldorf · Nach dem ersten Halbfinale des ESC 2024 haben sich 10 Musiker für das Finale am 11. Mai qualifiziert. Welche Länder am Samstag in Malmö antreten und warum Deutschland nicht in die Halbfinals muss.

08.05.2024 , 14:22 Uhr

17 Bilder Diese Länder stehen im Finale des ESC 2024 17 Bilder Foto: dpa/Jens Büttner

(albu)