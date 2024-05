Proteste, Ausschluss, Buh-Rufe Sechs Lehren aus dem ESC in Malmö

Entzündet hatte sich die Debatte an der Teilnahme Israels, was zu pro-palästinensischen Kundgebungen während der Finalwoche in Schweden und schon im Vorfeld zu anti-israelischen Reaktionen in etlichen Teilnehmerländern führte. Die Politik aus dem Wettbewerb rauszuhalten, wie es sich die EBU zur Leitlinie erkoren hat, war also in diesem Jahr schon im Vorhinein aussichtslos. Was dazu führte, dass sich die Rundfunkunion zwischen Wunschbild und Wirklichkeit fast kopflos verzettelte, weitere Fehlentscheidungen traf und das wichtigste Eurovisionsprojekt fast selbst demontierte. Für die nächsten, an internationalen Spannungen sicher nicht weniger armen Jahre lassen sich daraus folgende Lehren ableiten: