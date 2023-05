Nach dem zweiten Halbfinale Zehn weitere Länder qualifizieren sich für das ESC-Finale

Am ESC, das in diesem Jahr zum 67. Mal stattfindet, nehmen insgesamt 37 Länder teil, aber nur 26 sind in dem weltweit beachteten Finale dabei. Im zweiten Halbfinale traten am Donnerstag Bands sowie Sängerinnen und Sänger aus 16 Ländern gegeneinander an. Neben Australien und Österreich waren im zweiten Halbfinale acht weitere Länder erfolgreich: Albanien, Zypern, Estland, Belgien, Litauen, Polen, Armenien und Slowenien sind nun ebenfalls im Finale am Samstag dabei.