Online-Voting gestartet So stimmen Sie über den deutschen ESC-Beitrag ab

Die Stimmen sollen am Tag des Vorentscheids in Köln – am 3. März (Das Erste, 22.20 Uhr) – in die Entscheidung einfließen. Allein ausschlaggebend sind sie aber nach Angaben des NDR nicht. Hinzu kämen am Tag der Show Stimmen, die Zuschauerinnen und Zuschauer per Telefon und SMS abgeben könnten. Diese beiden Votings bildeten dann 50 Prozent der finalen Entscheidung. Die anderen 50 Prozent sollen Fach-Jurys aus acht verschiedenen Ländern beitragen.