Deutsche Vertreter beim ESC 2023 Wer ist Lord of the Lost?

In den vergangenen Jahren verließen immer wieder Mitglieder die Band und neue stießen hinzu. Derzeit besteht die Besetzung aus Schlagzeuger Nilkas Stahl (seit 2017, Foto), Bassist Class Grenayde (seit 2008), Keyboarder Gared Dirge (seit 2010), Pi Stoffers (seit 2017) und selbstverständlich Bandgründer Chris Harms (2007). In dieser Konstellation spielte Lord of the Lost 2022 als Support-Act für einige Shows der Legacy Of The Beast-Tour.