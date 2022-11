ESC 2023 Eurovision Song Contest - Publikum soll durch neue Voting-Regeln mehr Einfluss bekommen

Insgesamt nehmen 37 Länder am ESC teil. In den Halbfinals am 9. und 11. Mai 2023 konkurrieren 31 Teilnehmer um 20 Plätze für das Finale am 13. Mai. Dafür sind traditionell die fünf großen Länder - und Geldgeber - Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien ebenso gesetzt wie das Siegerland des Vorjahres, die Ukraine. Großbritannien springt als Zweitplatzierter von 2022 als Gastgeberland ein, da die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen nicht in der vom russischen Angriffskrieg betroffenen Ukraine über die Bühne gehen kann.