„Unser Song für Liverpool“ Frida Gold kann nicht an deutschem ESC-Vorentscheid teilnehmen

Deutschland entscheidet am Freitagabend (3. März), wer zum Eurovision Song Contest 2023 nach Liverpool fahren wird. Ursprünglich sollte zwischen neun Bewerbern entschieden werden, doch schon am Morgen des Vorentscheids wurde der Kandidatenkreis kleiner: Die Band Frida Gold kann aufgrund einer Erkrankung ihrer Sängerin Alina Süggeler nicht an der Show „Unser Lied für Liverpool“ teilnehmen, wie der NDR mitteilte. Frida Gold hätte mit dem Song „Alle Frauen in mir sind müde“ teilgenommen.