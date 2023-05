Faktencheck zum Eurovision Song Contest „Deutschland hat doch eh keine Chance!“

Der ESC ist viel zu teuer! Falsch. Ein Klassiker. Der Kommentar zum verbrannten Geld darf unter keinem Onlineartikel zum ESC fehlen. Aber was ist dran? Nicht allzu viel. 473.000 Euro beträgt die Startgebühr für Deutschland dieses Jahr in Liverpool. Das teilt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das sei deutlich günstiger als die durchschnittlichen Produktionskosten für andere öffentlich-rechtliche Unterhaltungsshows. „Der Gegenwert ist hoch“, heißt es vonseiten des NDR. Immerhin gebe es dafür mit den beiden Halbfinals und dem Finale rund acht Stunden Fernsehen. Zum Vergleich: Ein einziger Tatort kostet die ARD rund 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen allerdings noch Produktionskosten, die durch die Berichterstattung vor Ort und im Vorfeld entstehen. Hierzu will sich der NDR auf Anfrage nicht äußern. Allerdings fallen diese Kosten bei allen Großereignissen an, auch bei deutlich teureren Sportveranstaltungen.