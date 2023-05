Eurovision Song Contest 2023 Das ist ESC-Kandidat Marco Mengoni aus Italien

Marco Mengoni wurde am 25. Dezember 1988 in Ronciglione geboren. 2009 gewann er die dritte Staffel der italienischen Ausgabe der Casting-Show „X Factor“. Nach seinem Sieg veröffentlichte er die Single „Dove si vola“, die sofort auf Platz 1 der Single-Charts einstieg. Ein Jahr später wurde der Sänger bei den TRL Awards des Senders MTV als „Man of the Year“ ausgezeichnet. Im gleichen Jahr gehörte er bei den MTV Europe Music Awards 2010 zu den fünf Nominierten in der Kategorie Bester italienischer Künstler.