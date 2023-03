“Unser Lied für Liverpool“ Die ESC-Zuschauer haben genug vom Mainstream-Pop

Am Ende fühlte es sich fast wie eine Revolution an. Da kommt eine Rockband mit Ursprüngen in der düsteren Gothic-Szene. Der Sänger singt nicht nur, er schreit auch. Es gibt Gitarren, ein Schlagzeug, Feuer. Es wird laut. Und dennoch darf die Band nicht nur am ESC-Vorentscheid teilnehmen, sie gewinnt auch noch. Lord of the Lost wird am 13. Mai mit „Blood & Glitter“ für Deutschland am Eurovision Song Contest in Liverpool teilnehmen.