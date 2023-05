ESC 2023 in Liverpool Deutscher ESC-Sänger klagt über Stimmprobleme

Ein Zitat von „Lord of the Lost“-Sänger Chris Harms besorgt am Freitag die deutschen ESC-Fans. In einem schriftlich geführten Interview mit der „Bild“ klagt der Frontmann der Band, die für Deutschland am Samstagabend (21 Uhr, ARD) mit „Blood and Glitter“ im Finale des Eurovision Song Contests in Liverpool auftritt, über Stimmprobleme. „Durch tägliches Proben und stundenlange Interviews passiert es bei mir schnell, dass Halsschmerzen einsetzen. Das kenne ich bereits von Touren. Das Einzige, was dann hilft: Klappe halten, so viel wie möglich“, lässt sich Harms zitieren.