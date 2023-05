Eurovision Song Contest in Liverpool Der ESC ist mehr als Gesang mit Glitzer

Schon das Motto ist eigentlich ein politisches Statement: „United by music“ (Vereint durch Musik) lautet der Leitsatz, unter dem der diesjährige Eurovision Song Contest in Liverpool stattfindet. Musik verbindet, so viel ist klar. Und die Hommage an die Ukraine, der 2022 der ESC-Sieg vergönnt war und die im Leid des russischen Angriffskrieges nicht allein gelassen wird, ist offensichtlich. Blau-gelbe Bühnendekoration, Landesflaggen, eine ukrainische Moderatorin und der Ausschluss Russlands vom Wettbewerb signalisieren deutlich, auf welcher politischen Seite der ESC steht. In den offiziellen Statuten ist die Veranstaltung zwar explizit als unpolitisch festgeschrieben, doch nicht nur die Haltung zum Krieg in der Ukraine beweist das Gegenteil.