Eurovision Song Contest in Liverpool Die bunte ESC-Welt und der etwas raue Charme der „Scousers“

Am Freitagabend sitzt die Band nun in einem großen Raum in einer hinteren Ecke des Medienzentrums. Die Pressekonferenz der „Big 5“ steht an. Der großen ESC-Länder Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die jedes Jahr für das Finale gesetzt sind. Auch der Vorjahressieger Ukraine ist dabei. In ihren rot-goldenen Glitzeroutfit sitzen Lord of the Lost nun da und hören den Fragen zu, die die (Fan-)Presse an ihre Konkurrenz stellt. Oft nutzen Fans diesen Moment dazu, um ihre jeweiligen Teilnehmer zu loben und in ein gutes Licht zu rücken. „Du kannst gewinnen“, sagt ein spanischer Medienvertreter zur spanischen Sängerin. Als Deutschland an der Reihe ist, fragt ein ZDF-Journalist Lord-of-the-Lost-Sänger Chris Harms hingegen, ob er Angst habe, auch wieder Letzter zu werden. Auf eine weitere Onlinefrage hin darf er zumindest noch die High Heels zeigen, die er im Finale am Samstag tragen wird. Jubel im Saal.