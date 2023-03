„Aussichtsreichster Titelkandidat“ Schweden schickt erneut Loreen zum ESC

Zwei Monate vor der Austragung stehen jetzt alle 37 Teilnehmer des ESC 2023 fest. Zuletzt hatten noch das Finale des populären Melodifestivalen in Schweden und der Vorentscheid in Portugal ausgestanden. Für Georgien und Armenien stehen die Interpreten schon fest, die Songs sollen noch im März veröffentlicht werden. Für Deutschland soll die Hamburger Rockband Lord Of The Lost mit „Blood & Glitter“ eine gute Platzierung holen - anders als in den vergangenen Jahren, als „Germany“ meist weit hinten oder gar ganz hinten landete.