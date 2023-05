Eurovision Song Contest 2023 Perfektion schlägt Party-Rap

Was keineswegs heißt, dass Loreens Sieg unverdient ist. Die 39-Jährige legte in der M&S Bank Arena in Liverpool einen perfekten Auftritt hin. Stimme, Ausstrahlung, Choreografie – alles saß. Lediglich ihr Lied „Tattoo“ konnte nicht ganz mit ihrem vorherigen Siegersong „Euphoria“ mithalten. Der ist allerdings auch einer der größten Hits der ESC-Geschichte. Dass das Fernsehpublikum einen anderen Sieger bevorzugte, deutete sich allerdings schon während der Jury-Punktevergabe an. Wie zum Protest stimmten da große Teile des Hallenpublikums einen „Cha Cha Cha“-Chor an.