Kommentator und Musikjournalist Das ist Peter Urbans Lieblings-ESC-Lied

Der ESC-Kommentator und Musikjournalist Peter Urban ist in den vergangenen 25 Jahren beim Eurovision Song Contest von einem Lied besonders begeistert worden. Wenn er einen Lieblings-ESC-Song nennen müsste, wäre das das Lied „Calm After the Storm“ von der Band The Common Linnets, sagte Urban der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Das ist wirklich eines meiner Top-Lieblingslieder.“ Die Musiker waren 2014 für die Niederlande angetreten und hatten den zweiten Platz hinter Conchita Wurst „Rise Like a Phoenix“) belegt.