Tipp von Peter Urban Auf diesem Platz landet Lord of the Lost beim ESC

Noch nie trat für Deutschland eine Band aus dem Gothic- und Metalbereich beim ESC an. Lord of the Lost werden international wahrgenommen. In Liverpool gewannen die Deutschen schon einige Sympathiepunkte: Am Sonntag trafen die Musiker bei einem öffentlichen Event den Finnen Käärijä, der neben der Schwedin Loreen als Favorit auf den Sieg gilt. Lord-of-the-Lost-Sänger Chris Harms und Käärijä umarmten einander herzlich. Die beiden Männer teilen die Vorliebe für schrille Outfits und fühlen sich erkennbar verbunden.