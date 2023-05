„Liebe Leute in Deutschland...“ Das sind Peter Urbans letzte Worte als ESC-Kommentator

Zuvor hatte er gesagt: „Liebe Leute in Deutschland, dieses war mein letzter ESC-Kommentar nach über 25 Jahren. Ich hoffe, ich habe Ihnen diese einmalige Veranstaltung und ihren Wandel schmackhaft gemacht.“ In den nächsten Jahren könne er den ESC gemeinsam mit seiner Familie schauen, sagte Urban zum Abschluss. Er dankte den Zuschauern für die Treue, „auch in den Jahren, wenn es für uns nicht so gut lief“.