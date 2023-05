Manchester-City-Trainer „Ich verstehe es nicht“ – Pep Guardiola hat ein Problem mit dem ESC

Trainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City ist unglücklich über den Eurovision Song Contest. Weil der internationale Musikwettbewerb am Samstag in Liverpool ausgetragen wird, muss die Premier-League-Partie zwischen dem FC Everton und Manchester City aus Sicherheitsgründen am Sonntag stattfinden. Der ESC findet vom 9. bis 13. Mai in der 11.000 Zuschauer fassenden Liverpool Arena statt, rund sechs Kilometer entfernt von Evertons Stadion Goodison Park. Damit bleibt Manchester City ein Tag weniger zur Vorbereitung auf das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid. Madrid spielt in der spanischen Liga bereits am Samstag gegen Getafe.