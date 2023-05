Eurovision Song Contest 2023 Ein ukrainischer ESC in Liverpool

Von diesem Konflikt ist kurz vor dem ESC-Finale am Samstagabend in Liverpool nichts mehr zu spüren. Nicht nur in der Stadt, auch in den Shows selbst ist die Ukraine allgegenwärtig. Im Logo des Wettbewerbs ist die Landesflagge zu sehen, schon in den Halbfinals gab es mehrere ukrainische Pausenacts, ukrainische und britische Moderatoren stehen gemeinsam auf der Bühne. Beim Finale werden gleich fünf ehemalige ukrainische ESC-Acts auftreten. Darunter die Vorjahressieger Kalush Orchestra, Jamala, die Siegerin von 2016, und der Fan-Liebling Verka Serduchka, 2007 Zweiter mit „Dancing Lasha Tumbai“. „Die Offenheit der Stadt und der Wunsch, die Ukraine so sehr wie möglich in den Mittelpunkt zu stellen, war beispielhaft“, sagt Delegations-Chefin Skybinska.