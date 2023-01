ESC 2023 Das sind die Bewerber für die Teilnahme am Deutschen Vorentscheid

Leslie Clio ist Sängerin, Songwriterin und Label-Chefin. Bekannt geworden ist sie durch die Singles „I Couldn't Care Less" und „Told You So", die zu einer Nominierung für den Echo in der Kategorie „Beste Künstlerin National" führten. 2015 saß sie selbst in der Jury für den deutschen Vorentscheid. Für die Teilnahme am deutschen Vorentscheid bewirbt sie sich mit dem Song „Free Again“ (Erneut frei).