Eurovision Song Contest 2023 Darum gibt es keine Selenskyj-Videobotschaft beim ESC-Finale

Im zweiten Halbfinale qualifizierten sich am Donnerstagabend in Liverpool überraschend auch Österreich und Australien für das Finale am Samstag. Der deutsche Kommentator Peter Urban nannte die rot, schwarz und weiß gehaltene Schow der Österreicherinnen Teya und Salena eine „fantastische Inszenierung“. Außerdem waren Zypern, Estland, Belgien, Litauen, Armenien, Albanien, Polen und Slowenien erfolgreich und stehen damit beim großen Finale am Samstag auf der Bühne. Sechs änder schieden aus: Dänemark, San Marino, Rumänien, Georgien, Island und Griechenland sind in diesem Jahr nicht in die Endrunde gekommen.