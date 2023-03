Fotos Das sind die Bewerber beim deutschen ESC-Vorentscheid

Die deutsche Band Frida Gold wollte mit dem Song „Alle Frauen in mir sind müde“ zum Eurovision Song Contest. Sängerin Alina Süggeler war am Tag des Vorentscheids allerdings so krank, dass sie keine Stimme für den Auftritt gehabt habe, teilte der NDR mit. Die Band schied damit vor dem Vorentscheid aus.

