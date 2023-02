Qualifizierung über TikTok Ikke Hüftgold wird neunter Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids

Das TikTok-Voting um einen Platz in der Show „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“ ist beendet: Mit 52 Prozent der Stimmen konnte sich Ikke Hüftgold durchsetzen. Insgesamt wurden bei dem Voting laut NDR 121.564 Stimmen abgegeben. Ikke Hüftgold wird damit am 3. März neben Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und TRONG beim deutschen ESC-Vorentscheid in Köln auf der Bühne stehen.