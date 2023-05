Eurovision Song Contest 2023 ESC-Finale – jetzt werden die Punkte vergeben

In den späten 70er-Jahren wurde er mit den „Sex Pistols“ zur Punk-Legende, jetzt will Johnny Rotten (bürgerlich: John Lydon) beim Eurovision Song Contest antreten. Der 66-jährige Brite, der als Kind irischer Einwanderer in London geboren wurde, nimmt mit seiner Band am irischen Vorentscheid teil. Nach dem Ende der „Sex Pistols“ im Jahr 1978, gründete Rotten das experimentelle Post-Punk-Projekt Public Image Ltd, dessen Album „Metal Box“ vom Musikmagazin Rolling Stone zu einem der 500 besten Alben aller Zeiten gewählt wurde.