Wer folgt auf die Ukraine? Der große Favoritencheck beim Eurovision Song Contest

26 Länder treten am Samstagabend um den Sieg beim Eurovision Song Contest an. Vor 11.000 Menschen in der M&S Bank Arena in Liverpool und vermutlich wieder rund 200 Millionen Fernsehzuschauern. Dabei deutet in diesem Jahr alles auf einen Zweikampf zwischen Perfektion und Verrücktheit hin. Doch auch viele andere Teilnehmer sind sehens- und hörenswert. Auf einige von ihnen sollte man dabei besonders achten.