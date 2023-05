Nach den Halbfinals Diese Länder stehen im Finale des ESC 2023

Die beiden Halbfinals des ESC 2023 in Liverpool gingen am Dienstag (9. Mai) und Donnerstag (11. Mai) über die Bühne. Nach den ersten zehn Teilnehmer haben sich weitere zehn Länder für das Finale am Samstag (13. Mai 2023) qualifiziert. Wer damit im Finale steht, zeigen wir in unserer Bilderstrecke.

Finnland

Der extravagante Sänger Käärijä qualifizierte sich im ersten Halbfinale mit seiner Elektro-Rap-Polka „Cha Cha Cha“.