ESC-Kandidatin im Porträt Das ist ESC-Favoritin Blanka aus Polen

Am 26. Februar trat Blanka mit dem Song beim polnischen Vorentscheid „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" an. Während der Bekanntgabe der Punkteverteilung kam es zu Ungereimtheiten, der Jury wurde im Anschluss an die Show gezielte Wahlmanipulation vorgeworfen. Viele Zuschauer forderten von Blanka, die trotz schwacher Performance den Sieg holte, auf ihre Teilnahme am ESC zu verzichten. Die Sängerin äußerte sich bis heute nicht zu den Vorwürfen, was ihr eine weit verbreitete Antipathie innerhalb Polens einbrachte.