ESC-Kandidatin im Porträt Das ist ESC-Favoritin Loreen aus Schweden

Lorine Zineb Nora Talhaoui wurde am 16. Oktober 1983 in Stockholm geboren.2004 nahm sie an der schwedischen Castingshow „Idol“ teil und schied als Viertplatzierte aus dem Wettbewerb aus. 2011 war Loreen eine der Kandidaten der Vorausscheidung zum ESC, konnte das Publikum mit ihrem Song „My Heart Is Refusing Me“ aber nicht überzeugen.