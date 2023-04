ESC-Kandidat im Porträt Das ist ESC-Favorit Käärijä aus Finnland

Im Januar 2023 wurde bekannt, dass Käärijä am finnischen ESC-Vorentscheid „Uuden Musiikin Kilpailu 2023“ teilnimmt. Am 25. Februar konnte der Musiker den Wettbewerb für sich entscheiden. Käärijä tritt am 9. Mai beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest für Finnland an. Bereits jetzt ist „Cha Cha Cha“ auf Platz 1 der finnischen Singlecharts eingestiegen.