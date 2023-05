Eurovision Song Contest 2023 Wer für die Buchmacher Favorit beim ESC ist

Die Favoritin bei den Buchmachern, Loreen aus Schweden, ist ein bekanntes Gesicht für alle ESC-Fans. Die Sängerin gewann mit ihrem Lied „Euphoria“ den Eurovision Song Contest im Jahr 2012. In diesem Jahr konnte sie den schwedischen Vorentscheid für sich entscheiden. „Ich bin so glücklich, dass wir in Schweden für all das stehen, was ich hier präsentiert habe, etwas, das Hoffnung weckt“, sagte sie dem schwedischen Rundfunk SVT.