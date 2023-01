Eurovision Song Contest 2023 Erste Infos zum deutschen ESC-Vorentscheid

Update | Düsseldorf · Vom 9. bis zum 13. Mai 2023 findet in Liverpool der 67. Eurovision Song Contest statt. Vorher steigt in Köln der deutsche ESC-Vorentscheid. Und: Für Irland will der ehemalige „Sex Pistols“-Sänger Johnny Rotten mit seiner Band an den Start gehen. Alle ESC-News in unserem Sammler.

12.01.2023, 13:05 Uhr

43 Bilder So war der Eurovision Song Contest 2022 in Bildern 43 Bilder Foto: dpa/Jens Büttner

(felt/joko/mro/zim/hebu/cwi/dpa/afp)