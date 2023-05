Schweden gewinnt, Deutschland Letzter Die Endplatzierungen des Eurovision Song Contest 2023

Im Finale des 67. Eurovision Song Contest traten 26 Länder im größten Gesangswettbewerb der Welt gegeneinander an. Mit insgesamt 583 Punkten konnte Schweden den ESC wie erwartet gewinnen. Für Deutschland ging die Metal-Band Lord Of The Lost ins Rennen, die nur 18 Punkte erhielt und damit den letzten Platz belegte.