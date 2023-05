Nach erstem Halbfinale Diese Länder stehen im ESC-Finale

Düsseldorf · Nach dem ersten Halbfinale des ESC 2023 haben sich 16 Künstler für das Finale am 13. Mai qualifiziert. Welche Länder am Samstag in Liverpool antreten und warum Deutschland nicht in die Halbfinals muss.

10.05.2023, 13:08 Uhr

17 Bilder Diese Teilnehmer stehen beim ESC 2023 im Finale 17 Bilder Foto: dpa/Peter Byrne

Am 9. Mai fand im britischen Liverpool das erste von zwei Halbfinals des Eurovision Song Contest 2023 statt. Künstler aus 15 Nationen traten an, um sich eines der begehrten Tickets fürs Finale am 13. Mai zu sichern. Am Ende musste sich die internationale Jury für zehn Acts entscheiden, die gemeinsam mit den „Big Five“ ins Finale einziehen. Neben Favoriten wie Loreen konnten sich auch bisher unbekannte Künstler wie Luke Black für die Endrunde qualifizieren. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien sind gesetzt und mussten nicht im Halbfinale antreten. Auch die Ukraine steht als Gastgeberland bereits im Finale. Diese Künstler haben sich für das Finale des ESC 2023 qualifiziert.

(cwi)